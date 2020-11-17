頗具薪火相傳意義的「美和華興傳承菁英賽」，今年輪到美和棒球隊作東，比賽將在12月5日在美和中學進行。今（17）日舉行的記者會美和OB排出先發陣容，都已經取消DH，9個人加總達到557歲，每位球員都年逾六旬。華興OB先發10人則為563歲，兩隊總和1120歲，堪稱一場「千歲棒球盛宴」。

美和OB代表楊清瓏表示，先發名單雖是他排的，但到底能上場多久也不清楚，到時要看OB會長龔榮堂的決定。接計劃OB退場後將由青少棒隊接手，象徵傳承意義。龔榮堂則說，今年特別編纂《雄霸棒壇-美和棒球五十年》一書，為美和棒球史留下紀錄。

華興OB會長、台體大校長林華韋則說，南美和、北華興對抗十餘年傳為佳話，去年華興青少棒成軍半世紀，由華興主辦傳承賽；今年輪到美和棒球隊50周年，華興雖是「深入敵營」，還好敵營中都是好朋友。

林華韋日前騎單車摔倒造成腳部骨裂，走路還要拄拐杖，他將擔任傳承賽先發三壘手、打第5棒，他說：「會加快復原速度，應該來得及。」

龔榮堂補充說，美和青少棒隊已重組完畢，先打軟式，並挑選成績好又有興趣的學生加入。華興中學校長曾騰瀧則說，目前球隊還是社團性質，未來不排除恢復青少棒隊解散前的體育班性質，但沒有設定時間表。

(中時 )