前美國國務卿季辛吉(Henry Alfred Kissinger)16日在一場線上論壇指出，民主黨總統當選人拜登，應盡快恢復在川普執政任內出現的「中美溝通管道」，應儘快重啟中美關係，避免雙邊關係由經濟衝突升級為軍事緊張，他警告，否則「全球將會滑向、堪比第一次世界大戰的災難」。

民主黨的拜登上任後，中美關係是否會有緩和？據陸媒《觀察者網》17日引述美媒報導指出，季辛吉16日在一場財經媒體的線上論壇先是呼籲「中美合作應對新冠疫情」，並利用這一機會開展政治對話、為當前緊張局勢降溫。

此外，他對於「中美關係快速惡化」表示擔憂，因為中美之間正滑向一場「新冷戰」，除非存在一些中美共同合作行動的基礎，否則「世界將會滑向堪比第一次世界大戰規模的災難」。他並認為，當今軍事技術發展恐導致這樣的危機，將比過去「更難以控制」。

季辛吉還指出，美國和中國正逐漸走向對抗，並且正在以「對抗性」方式進行外交，其危險之處在於，有些危機會從言語交鋒，轉化為實際的軍事衝突。

至於如何評價川普4年任期？季辛吉說，川普在談判中更偏好採取對抗性的策略，但不可能無限運用下去。川普在執政初期更加強調美國人「對於國際經濟秩序演變不平衡的深深擔憂」，他承認美國強調這一問題的重要性。但對於新冠疫情爆發後，川普執政後期的處理方式持保留意見，他僅說：「我會傾向於採取更加不同的方式」。

(中時新聞網)