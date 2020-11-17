大江購物中心501號聖誕市集登場。(大江購物中心提供／呂筱蟬桃園傳真)

大江購物中心501號聖誕市集登場。(大江購物中心提供／呂筱蟬桃園傳真)

聖誕節腳步接近，桃園市大江購物中心今年以自家門牌號碼501號為發想，規劃「501號聖誕市集」，即日起至明年1月7日於館內各樓層陸續登場，精心打造的聖誕市集以歐洲小木屋造型店鋪結合烘焙甜點、巧克力及特調熱紅酒等市集美食，市集店家慷慨解囊捐款六萬元，為「仁友愛心家園」籌措經費盡心力，為12月18日開跑的「一星衣益」大江聖誕公益活動揭開序幕。

今年聖誕市集邀請法籍主廚道地甜點「樂路樂得」、擁東京藍帶學院認證的烘焙麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路超人氣名店進駐，市集展售期間APP卡友會員消費單筆滿501元達三筆，即可獲得電子現金券100元。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，今年聖誕活動主軸就是希望能從大江購物中心傳遞「501號的愛」，首波以聖誕市集為號召，邀請民眾前來館內歡度佳節，緊接著12月登場的「Love City聖誕薑餅城」，是由88棟的手工薑餅屋集結而成的迷你版歐洲城鎮，堪稱為北台灣最大規模的手工薑餅城，預計在12月19日舉辦點燈儀式後展示至12月27日，期間開放免費排隊入場參觀，屆時勢必吸引不少人潮前來感受濃厚的異國聖誕氣氛。

(中時 )