吳婉君吃個土司表情多變，相當俏皮。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

本土劇女星吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，不時在網上分享辣照放送福利，今（17日）她和好姐妹私下聚會，一行人去朝聖超夯的生吐司，更學拍網美照，而穿著套裝的吳婉君，拍照時露出內裡低胸背心，雪乳快炸出，讓網友凍抹條直呼太辣。

吳婉君在臉書曬出和姐妹淘跑去吃生吐司的照片，雖然之前就已外帶過，但這回是她們第一次坐在店內享用現烤的吐司，畫面中，吳婉君拿著吐司，還搭配吐舌表情，相當俏皮，吳婉君笑說：「我大口吃吐司吃得臉上都是麵包屑，想舔還舔不到，蠢斃了！看得出來吃貨對吃這件事真的很執著跟專注。」

吳婉君笑稱學拍網美照很尷尬。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君套裝裡是深V背心，太低胸辣翻。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

除了享用美食，吳婉君還在店裡學拍網美照，只見她穿著粉藍色套裝，內裡則是一件細肩帶白色深V背心，尤其好幾張照片她外套僅披在肩上，讓她的事業線一覽無遺，有料身材完全藏不住。

照片曝光後，吸引許多粉絲激動留言「這視角讓我無法專心在美食上」、「太辣了」、「太美，大辣等級」、「畫面美味可口」。

(中時新聞網)