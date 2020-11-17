前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭獲准，資深媒體人周玉蔻昨在臉書發文聲援，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，表示要拒吃皇家牛肉麵，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪談怒譙，「你圖什麼？圖你自己很紅嗎？」。

【政新鮮】周玉蔻挺丁怡銘籲拒吃皇家牛肉麵 鄭麗文怒譙「為了紅而紅」

鄭麗文認為，現在的人不能為了紅而紅，丁怡銘已經自請辭職，原本以為風波可以漸漸平息，沒想到現在竟然還有人不願意放過這個店家，只為同情一個知法犯法的高官，而去抵制跟為難一個無辜敬業的小老百姓，更替牛肉麵店抱不平，「他們真的是招誰惹誰，怎麼會倒楣到這樣子的程度。」

資深媒體人周玉蔻。（圖／中時資料照片）

鄭麗文說，皇家傳承牛肉麵店多年得到牛肉麵節的冠軍，代表他敬業的精神以及服務品質都是一流的，這樣的一個店家我們應該支持鼓勵才對，可是卻莫名其妙招來橫禍，被政府最高的單位汙衊，害得人家的商譽嚴重受損，甚至造成整個牛肉麵產業都受到牽連！鄭痛批，「現在我們事後彌補、力挺都不夠了，怎麼還落井下石，其心惡毒」，她呼籲檢調真的要出來查辦，像這樣子的歪風不可助長。

針對行政院發言人丁怡銘發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（右二）日前帶著丁怡銘（前左）前往皇家牛肉麵重慶店用餐，向老闆陳世楨（右）表達歉意。（本報資料照）

最後她感慨地說，台灣是一個厚道且有人情味的一個社會，現在事情已經水落石出，執政黨不能為了政治鬥爭，拿無辜的商家出來當祭品，大家都應該要摸著良心，還給業者一個公道。

（文字採訪／邱蘭婷、攝影剪輯／范佐意）

(中時新聞網)