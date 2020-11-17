台泥(1101)下午舉行法說會，由於今年中國大陸區水泥價比去年好，前3季稅後淨利成長4%，EPS 3.15元，總經理李鐘培說，明年度大陸地區水泥市場需求仍看好，海外投資的葡萄牙和土耳其也持正向看待，未來公司將專注水泥及新種建材、廢棄物處理及能源三大核心事業，持續朝國際化、多角化及穩定財務結構前進。

李鐘培指出，台灣受惠前瞻計劃需求及台商回流建廠，前3季市場需求小幅增加6~7%，明年初步看起來也將維持穩定。而在中國大陸市場方面，今年水泥銷量高於去年，明年度在擴大內需，推進基礎建設及實施農村建設等政策下，水泥需求量可望穩定成長。

在海外投資方面，雖然疫情肆虐，但土耳其及葡萄牙市場需求仍在增加當中，葡萄牙前3季成長12%左右，土耳其上半年業績也成長7%，預期明年度表現仍朝正向。

台泥下午舉行法說會，董事長張安平說，今年全球發生一系列的衝擊，包括疫情、蝗害、水災等等，老天給大家的考卷看起來似乎繳了白卷，很多人自掃門前雪，因此目前還沒解決這個問題。張安平強調，台泥將持續尋求環保解決方案，積極參加二氧化碳減排，2025年目標將減碳11%，今年更加入GCCA全球工業2050年氣候願景，也就是要在2050年達到碳中和。

(時報資訊)