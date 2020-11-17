一位好市多會員購買一罐100％的「無糖可可粉」泡來喝，卻坦言「可是真的很難喝！」請益網友改善方法。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

隨著季節進入秋末冬初，早晚各地天氣都能感受到涼意，尤其北部更為濕涼，不少人習慣喝杯熱巧克力、熱牛奶暖暖身。一位民眾因斟酌熱量，自美式賣場好市多購入一罐「100％無糖可可粉」泡來暖身，卻直呼難喝，上網求改善方法。內行透露隱藏神喝法，保證絕對好喝。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，冬天快到，想暖暖身又不想因此變胖，購買一罐100％的「無糖可可粉」泡來喝，但她坦言「可是真的很難喝！」請益其他會員有沒有方法改善。

對此，網友直指，其實這款100％可可粉市拿來烘培用居多，可拿來做蛋糕、餅乾等等，直接泡來喝當然沒什麼味道。建議要加奶或加糖才較適口，但熱量自然增加。「你怎麼會覺得100%黑巧克力好吃呢？」、「這個比較適合拿來做烘焙吧⋯⋯？」、「拿來做蛋糕或餅乾吧！超好用味道又很濃郁」。

不過，不少內行首推加「鮮奶」或「奶粉」，做成熱巧克力牛奶，另外加點肉桂粉、楓糖、杏仁粉也都不錯。網友表示「加在無糖杏仁粉或加牛奶喝，味道很棒」、「加燕麥加牛奶配蜂蜜超級讚」、「加點肉桂，是天然的甜味劑」、「熱牛奶加苦甜巧克力，再加可可粉，保證好喝」、「奶粉+可可粉.......熱量低的巧克力牛奶」。

此外，更有神人分享獨門喝法「熱鮮奶茶上面灑些玉米片，再把可可粉用篩的灑一點上去，好看又好喝」、「豆漿200cc＋半根香蕉＋一匙無糖可可粉或抹茶粉，打成汁，不用加糖就超級好喝」、「無糖可可粉＋香蕉＋鮮奶＝超好喝可可香蕉牛奶」。但網友指出，可可粉本來就是苦香味，如果真的要健康的話，建議加鮮奶即可，不必再增加其他調味料。就算不加糖，也可以很好喝！「直接泡建議泡濃一點，比較香。」

(中時新聞網)