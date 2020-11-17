外來種極為強勢，會趕走本土種禽鳥強占棲息地，嚴重影響本土種生存空間。（拍鳥俱樂部黃蜀婷提供／吳康瑋台北傳真）

外來種極為強勢，會趕走本土種禽鳥強占棲息地，嚴重影響本土種生存空間。（拍鳥俱樂部黃蜀婷提供／吳康瑋台北傳真）

外來種極為強勢，會趕走本土種禽鳥強占棲息地，嚴重影響本土種生存空間。（拍鳥俱樂部黃蜀婷提供／吳康瑋台北傳真）

外來種埃及聖䴉的羽毛與嘴喙容易跟保護種黑面琵鷺混淆，因此民眾通報後，林務局將派員盡速前往協助移除，請民眾不要私自驅趕。（拍鳥俱樂部黃蜀婷提供／吳康瑋台北傳真）

外來種埃及聖䴉的羽毛與嘴喙容易跟保護種黑面琵鷺混淆，因此民眾通報後，林務局將派員盡速前往協助移除，請民眾不要私自驅趕。（拍鳥俱樂部黃蜀婷提供／吳康瑋台北傳真）

外來種入侵！埃及聖䴉在台灣爆量繁殖，更有民眾指出，外來種的強勢侵襲，不僅影響本土鳥類生存空間，且因食量大，恐怕對自然生態會有更長遠、嚴重的危害，對此，除了埃及聖䴉還有外來種八哥也影響到本土種八哥的生存地位，有縣市提議可設置空氣槍射擊隊，來阻擋外來種的步步進逼，而北市動保處目前也已加強人道移除鳥蛋及成鳥的作業，盡力避免本土生物生存權益受損。

埃及聖䴉於1984年在北市關渡首次被目擊野外個體，隨後擴散至各地區，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，埃及聖䴉本身就被歐美列為十大外來種之一，並開放以槍枝撲殺，但台灣為保育種禽鳥黑面琵鷺過冬的重要棲息地，且黑琵與聖䴉在嘴喙跟羽毛顏色上極為相近，所以政府因擔心民眾混淆、誤殺，遲遲沒有開放民眾以槍枝捕捉。

黃蜀婷指出，外來種具有極強的適應能力，像埃及聖䴉主要就是以魚類、青蛙、昆蟲、螺類為食，缺乏食物時還可能吃廚餘垃圾，因為沒有天敵，族群數量愈來愈龐大，過去在關渡只有發現6隻，但至今已繁衍到河口溼地都能見到，林務局估計全台恐怕有8000隻，甚至破萬隻，破壞本土鳥類生態應當撲殺。

黃蜀婷表示，目前社團已跟林務局合作，近6千名鳥友在全台各地進行鳥類生態觀察，只要看到外來種禽鳥，就會協助定位回報，讓林務局專業團隊盡速前往處理，呼籲民眾若有觀察到，即可至林務局臉書提供定位，並回報大概數量，林務局收到這些資訊，便會盡速動員移除，這也是民間可以配合打擊外來種攻勢的唯一方法。

(中時 )