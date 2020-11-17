全國旅館盃餐旅服務競賽，17日在泰雅渡假村舉行，來自全國的旅館業者、大學及高中餐飲科系學生，分別參加整床及托盤競賽；由於適逢南投縣旅館公會也創立70周年，因此擴大舉辦溫泉季以及地方產業媒合會，場面盛大。

南投縣副縣長陳正昇、立委許淑華、交通部觀光局旅宿組長湯文琦、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、南投縣旅館公會理事長林志穎等人，聯袂為競賽鳴笛。

南投縣副縣長陳正昇（左），頒獎表揚旅館公會前理事長葉鴻鵬（中）。（廖志晃攝）

全國旅館盃餐旅服務競賽，17日在泰雅渡假村舉行。（廖志晃攝）

全國餐旅服務競賽，托盤走S形路徑考驗真功夫。（廖志晃攝）

陳正昇指出，今年遭逢疫情衝擊，但是旅宿業者不斷提升服務品質，也更積極宣傳行銷，南投縣觀光旅宿產業逐漸復甦；舉辦全國性餐旅服務競賽，不僅提升業界服務水準，也讓學生們透過比賽增加信心與榮譽感，對未來進入職場有正向助益。

整床及托盤競賽，分別有41組及37組參賽，整床參賽者必須在最短時間內，依序鋪好保潔墊、床單、棉被及枕頭，儀態儀容、整床速度及美觀平整、安全與衛生，及夥伴默契都是評分標準。

托盤參賽者先將水倒入杯中，並將酒瓶及水杯放置托盤，行走S型路線，最後布置餐桌，評分標準為儀態儀容、托盤平穩度、水量符合程度、托盤物擺置與完成速度。

林志穎指出，藉由比賽擴大行銷成果，並期許未來待疫情結束後，能夠邀請國外餐旅服務人員參與比賽，也希望交通部觀光局持續協助旅宿業者振興，突破疫情衝擊。

湯文琦表示，透過餐旅服務競賽，讓學生增加學習經驗，將課本與實務結合，培養自信心與榮譽感；至於觀光旅宿業者的振興扶助，因今年觀光局經費已用罄，明年確定舉債，後年才能獲國庫撥補，但觀光局仍會與業者共同努力，度過疫情難關。

今年是南投縣旅館公會成立70周年，因此結合溫泉業以及餐旅相關產業舉辦媒合會，並表揚曾任旅館公會理事長的葉鴻鵬、李吉田等人，感謝他們長久以來的無私奉獻。

(中時 )