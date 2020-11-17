漢神本館週年慶11／26開跑，祭出5大亮點吸客。（柯宗緯攝）

漢神本館週年慶11／26開跑，祭出百萬名車抽獎。（柯宗緯攝）

全台最後一檔百貨週年慶，高雄漢神百貨11月26日至12月27日壓軸登場，主力的化妝品滿3000送300，今年以「五星級週年慶」主題，祭出百萬名車抽獎外，針對「百萬殺手級」客戶，有望獲得兩人同行的谷關日式頂級渡假村，三天兩夜「偽出國」行程，週年慶目標上看26億元。

漢神百貨暨漢神巨蛋購物廣場總經理南野雄介表示，上週漢神巨蛋週年慶圓滿達成目標25.5億元，這次接棒的漢神本館目標為26億，預計兩館週年慶上看52億。今年受到全球疫情影響，出國購買精品的消費力轉向國內，國際精品1至3季業績成長高達16％，對於這次本館週年慶深具信心。

今年漢神本館以「五星級週年慶」主題，祭出五大星亮點，包括百萬名車特獎、My Melody＆Little Twin Stars聯名好禮、精品級限定快閃櫃、頂級渡假村摘星計劃及慈善暖心活動等五大星亮點，加上強打優惠商品及多重回饋活動，可望掀起年底最後一波購物高潮。

看好萌商機市場，漢神百貨與三麗鷗「My Melody＆Little Twin Stars 45週年」聯手推出五檔全台限定超集會員禮及實用又卡哇伊的加價購商品，還推出三麗鷗爆米花桶慈善義賣，匯集購買者愛心幫助弱勢兒童的1919陪讀計劃。

週年慶最受矚目的化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；於11／26~11／29首四日及12／10~12／13雙12檔期，推出全館刷同卡滿1萬送500、1-3F精品區滿2萬送1,000、家用滿1萬送1,000的購物回饋，另外首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1000服飾券，B1F珠寶單筆8萬送8000等10％超優回饋，讓消費者Shopping超有感。

漢神11／25推出VIP DAY，當天11：00~16：00只開放給憑邀請函的貴賓入館，搶先享受週年慶專屬優惠；而在12／19-12／27則針對百萬貴賓推出摘星計劃，凡期間單筆消費滿120萬，即可免費享受目前最趨之若鶩的谷關日式頂級渡假村三天兩夜行程。

(中時 )