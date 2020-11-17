倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開高走高，加權指數再創歷史新高，終場上漲41.18點，漲幅0.3％，收在13,551.83點；櫃買指數則下跌0.14點，跌幅0.08％，收在168.35點；三大法人進出方面，外資續買150.99億元，投信續賣0.63億元，自營商賣超1.08億元，惟外資法人於台指期減碼5,244口多單，累計淨多單部位為29,986口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

新冠疫苗再傳捷報，繼輝瑞疫苗傳出有效性達90％後，美國生技公司莫德納（Moderna）再宣布，旗下疫苗第三階段初步試驗顯示，有效性高達94.5％，疫苗研發雙喜臨門。相關利多使華爾街情緒振奮，帶動道瓊、標普、費半三大指數再度刷新歷史新高，其中道瓊指數更漲逾470點，距離三萬點大關僅一步之遙，連帶使台股17日跟進上揚。

台股早盤在權值股台積電大漲領軍下，加權指數一度開高至228點，出現高達172點的跳空缺口。不過，台股現階段位居近14,000點的相對高檔，若出現連續跳空缺口，反而不佳。所幸開盤後，隨獲利回吐賣壓出籠，盤勢逐漸震盪下壓，成交量亦同步萎縮，恢復「價穩」格局。

個股方面，本周納入投資組合的嘉聯益，隨5G時代來臨，高頻LCP／MPI拉貨啟動，營運、業績成長可期，配合趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，盤面上雖有國碩、達能、一詮、統新、訊芯-KY、東和、南電、璟德、佳凌、晶心科、南亞科、同致、台玻、環泥、萬海，股價表現亮眼，惟部分位處高位階之個股，投資人不宜追高。在選股策略上，應把握「低接不追高、買黑不買紅」的操作原則，持續鎖定低基期、低位階、產業前景佳且具轉機題材之個股。

(工商 )