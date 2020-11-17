運達投顧分析師洪任浚表示，台股17日早盤受美股16日大漲激勵，短短五分鐘量能就高達282億元，為自9月18日來的大量，可見市場已被樂觀情緒所籠罩。不過，此種局面卻反而不利於籌碼面穩定。

就龍頭股台積電而言，早盤雖創下506元的新天價，收盤卻僅小漲0.3％，單單一天的高低點價差達20元，連帶使加權指數高低點價差亦來到187點。而觀察技術面，台股短線漲多後，再度留下第四個跳空缺口，該缺口屬於必補缺口，顯示短線追價風險仍偏大。

個股方面，本周納入投資組合的威致，國內營建與廠房建設需求強勁，帶動鋼筋價格上漲，基本面出現轉機題材。

選股方面，台股17日出現強勢股回檔、弱勢股反彈態勢。儘管太陽能股全面性上漲，惟部分均線下彎之個股，必將遵循弱者恆弱定律，弱勢股反彈往往是賣點而非買點。尤其是加權指數大漲時表現落後大盤之標的，預期行情回檔時表現亦勢必劣於大盤，建議投資人可適度調節手邊持股。

展望後市，台指期18日結算後，下半周恐將陷入多空交戰。因此，保留部分資金等待市場恐慌氣氛來臨，買起漲、不追漲強勢股，將成為現階段最佳操作策略。

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