人民幣中間價17日創逾兩年高，即期匯率（CNY）跟隨，早盤高開50點報6.5720，已為全日低位，其後持續走升，最終以幾近全日高位收報6.5580，漲190點，連升三日，且創自2018年6月26日以來近29個月新高。

路透援引交易員分析，新冠病例激增抵消疫苗消息利好，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落地和經濟基本面均助力人民幣升破6.56元關口，離岸人民幣盤後升破6.55元創近兩年半新高，人民幣偏強走勢帶動亞幣整體走升。

但他們也指出，在逼近6.5元關口途中市場分歧正在逐步擴大，同時也需關注中美關係可能再度惡化帶來不確定風險。

另一中資行交易員則表示，人民幣在6.6附近上下都沒有絕對支持的力量，後面要看市場的選擇。今日盤中看到大行買（美元）盤較多，以緩和人民幣升勢。不過另有外資行交易員稱，近日大行雙邊做市均較為活躍。

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