證交所17日公布盤中零股交易自10月26日起跑，至11月13日止，共計15個交易日，台積電（2330）不管是日均值或日均量均奪冠；另外，市場整體日成交平均值為4.83億元，占台股集中市場成交值占比約0.2％多，若加計盤後零股交易日均值占比約0.33％，優於之前只有盤後零股交易占比0.11～0.12％翻了近2倍。

證交所副總陳麗卿表示，盤中零股交易開辦15個交易日來，日平均成交值前10名，依序為台積電1.97億元、占比高達41％，再來是大立光的0.58億元、占比12％，聯發科的0.22億元，占比5％，以及元大台灣50、國巨、鴻海、敦泰、元大高股息、祥碩及統一超等，占比都各在1～2％之間。

再來是盤中零股交易日平均成交張數前10名，依序為台積電443張（即44.3萬多股）、占比10％，再來是元大高股息、玉山金、敦泰、元大台灣50、鴻海、第一金、聯電、長榮及元大金等，占比在1～4％之間。

陳麗卿說，從10月26日開辦盤中零股交易到今天為止，大盤指數創新高，投資人買進的前10大個股，股價也多呈現上揚，因此，到目前為止，投資人盤中買進零股「幾乎都是賺的」。

(工商 )