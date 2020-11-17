「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)成形，台灣被排除在外，行政院長蘇貞昌今（17）日強調，政府和業者早已超前部署，衝擊不會那麼大。對此，北市議員羅智強先消遣「有政府會作圖」，再先打臉民進黨兩個話術，揭穿蘇貞昌的慣性謊言。

羅智強在臉書指出，蘇貞昌的慣性，有一些成績，就趕快做圖：「注意！！政府剛剛幫你做了○○○」。而對做不到的事，蘇貞昌也是做圖：「RCEP衝擊不大啦」，大家只要相信政府相信黨，一切都會沒事的……。

所以，羅智強針對「民進黨的兩個話術」狠狠打臉發問：

一、「對RCEP的出口，現在就七成金額免關稅」。這句話要反過來看，就是過去政府為台灣爭取到免關稅的項目，出口的總金額就佔了台灣的七成！而需要關稅的產品，出口金額只佔台灣的三成。這可見關稅對台灣的出口影響，有多麼鉅大！

而這三成需要關稅的項目，未來人家是免關稅，那是不是民進黨都不需照顧這三成產業，例如石化、鋼鐵、紡織業的勞工呢？

二、「RCEP關稅是採10年以上逐步調降方式，短期內影響不大」。

這樣的話說得出口，也算厚臉皮。意思是說民進黨只看這個任期的績效，不管卸任之後台灣人民的死活？

網友呼應指出：「台灣官員不要一直做大內宣自欺欺人，國際政治很現實，經貿更是如此！台灣成為棄子連棋子都當不成！」、「呆灣郎 自求多福！在這個區域裏，只有北韓跟台灣被排除在外！」、「工總都說話了，這對台灣未來企業影響很大，怎麼政府會這麼輕描淡寫帶過，難道損失的再用補助貼嗎?」。

(中時新聞網)