中捷綠線試營運昨天進入第二天，乘車體驗的民眾不比首日少，但上午卻傳出在高鐵台中站，高齡89歲的老翁因來不及下車，意外被月台門夾傷手臂，傷者第一時間被送醫包紮後返回捷運站乘車，但中捷公司為避免再發生類似事件，特別延長高鐵台中站、北屯總站與市政府站的列車停靠時間至60秒。

台中捷運公司運務處長許泰銘表示，這名乘客是搭乘上午9點55分的列車抵達高鐵台中站，可能是想要原車搭乘返回、或是等待其他民眾先下車，他在位置上坐了約10秒鐘後才起身、走向車門，但當時列車車門已經準備關閉，老翁從即將關閉的門縫閃身走出，右手先撞到列車門、左手又撞到較外側的月台門。

台中捷運綠線甫試營運第二天，發生一位老先生在下車時遭車門夾住手臂受傷，台中捷運公司運務處長許泰銘，說明老先生夾傷情形，並呼籲，由於台中捷運是全自動系統，離站音響起，不要再強行下車。（黃國峰攝）

台中捷運綠線 目前進行試營運，民眾嚐鮮，運量滿滿，不料第二天，發生一位老先生在下車時，因讓前面旅客先下車，在車門打開十幾秒後才要起身下車，而遭車門夾傷。（黃國峰攝）

許泰銘說，老翁左手臂遭月台門擦撞後，出現約5公分長的破皮擦傷、有些微出血，經簡單包紮後由救護車送醫治療，經處理完傷口，他又返回車站搭列車回到松竹站下車，中捷除負擔醫藥費用，也會持續關心乘客後續復原情況；捷運列車門有防夾裝置，若真的有人被門夾到，列車門會彈開。

捷運列車從首日開始試營運，就傳出列車停靠時間太短、民眾差點被夾到的問題，從文華高中站搭車到高鐵台中站的周姓旅客說，覺得列車停靠時間還可以、與北捷停靠的時間差沒多少，但有感覺在部分車站、列車的關門警示聲音太小聲，幾乎聽不清楚。

另名與妻子一同搭車到高鐵台中站體驗的陳先生則說，這兩天乘車人潮真的滿多，上下車會感覺有點趕，若列車停靠時間再拉長一點點應該更好。

中捷公司則表示，昨天已拉長運量較大的高鐵台中站、北屯總站與市政府站停靠時間，其中，原本列車停靠25秒的高鐵台中站及北屯總站、將延長至停靠60秒，開門時間則從原本的15秒拉長至50秒；運量第二的市政府站停靠時間為45秒、開門時間為35秒，也呼籲旅客應注意列車關門警示聲響。

(中時 )