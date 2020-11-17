正修科大化妝品與時尚彩妝系「妝彩走秀」以5彩線條透過走秀方式呈現，提升學生時尚彩妝及整體造型技術能力，校長龔瑞璋表示，妝彩系走秀今年主題5彩5彩也慶賀正修55周校慶，同學走秀都有高水準的表現。

化妝品與時尚彩妝系第7屆妝彩走秀今年以「5彩5彩」為主題，結合藝術創意，將美學概念轉化為人物整體造型，搭配走秀方式演出。

妝彩系同學創意十足，創作不同主題的作品，分別有「兩個世界-黑白」，透過黑白色系，打破大眾所認知公主都是甜美可愛的印象。

「幻彩國度」，使用人體彩繪顏料及粉質眼影粉共同使用，大面積的使用，讓五彩不再是單純顏色，而是可以讓人震撼到的視覺感受。

「繪談」，過去大家耳熟能詳的知名畫家，如畢卡索、草間彌生等，強調色彩鮮豔與對比手法，採用抽象藝術概念、色彩明暗度來表達。

「嫵」，彩妝品眼色越來越多元，很多顏色在現實生活不被廣泛使用，利用妝、髮、服，再加上嫵媚表情，傳達出自己的獨特性。

「丑．戲」，以馬戲團中的「小丑」為主軸，透過不同人格特質小丑，演繹社會各種人性，不論善與惡；嫵彩祥雲則選用中式旗袍與現代元素為基底，展現出中西合併的藝術美感。

(中時 )