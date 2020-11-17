據共同社17日報導，日本首相菅義偉圍繞印太政策發言稱「和平繁榮的印度太平洋」，引起軒然大波。原因是日本政府與川普政府此前提出「自由開放的印度太平洋」，但菅義偉此次並未使用「自由開放」表述。社交網站（SNS）上接連猜測菅義偉是顧及到警惕「自由開放的印度太平洋」的中國和拜登下任政府而改變政策，官房長官加藤勝信在16日的記者會上被迫否認。

14日，菅義偉在官邸被媒體問及12日啟動的東協（ASEAN）相關首腦會議的成果時，他介紹稱，向各國首腦傳達了「願共同打造和平繁榮的印度太平洋」的想法，得到了理解。

對此，SNS上接連指責菅義偉「對中國進行揣度改變了措辭」。「和平繁榮」這一表述與12日菅義偉與拜登舉行電話會談後拜登方面公布的酷似，因此有觀點指出這「估計是對此予以迎合」。

拜登下任政府是否會原封不動地繼承「自由開放的印度太平洋」構想尚無法預料。日本政府相關人士也質疑稱：「菅政府是不是改變得到世界支持的政策，傾向於親華？」

加藤在記者會上強調：「戰略上推進旨在實現自由開放的印度太平洋的努力這一立場不變。」不過外務省消息人士稱其「帶來了變化」，隱約可見這是為防備今後國際局勢的變化而採取的應對措施。

(中時 )