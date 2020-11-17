圖資圖台灣閱讀節推出「想見你，野來閱讀」主題，辦「閱讀角創意競賽」活動，打造特色野餐閱讀角落。（陳淑芬攝）

圖資圖台灣閱讀節推出「想見你，野來閱讀」主題，打造結合野餐的閱讀氛圍。（陳淑芬攝）

閱讀也可以輕鬆悠閒！圖資圖今年台灣閱讀節推出「想見你，野來閱讀」主題，首辦「閱讀角創意競賽」活動，在館內打造5處特色野餐閱讀角落；12月5日閱讀節當天，邀請民眾一起到國資圖參加草地野餐閱讀書房，感受全新風格的閱讀氛圍。

國資圖館長劉仲成17日表示，閱讀也可以很輕鬆、悠閒，鼓勵民眾發揮創造力，將閱讀與野餐結合，國資圖打造戶內及戶外的野餐閱讀角落，體驗感受不同風格的閱讀氛圍。「閱讀角創意競賽」入選作品在館內空間布置特色閱讀角落；草地野餐閱讀書房活動上午推出「文青的野餐派對」；下午規劃「不設限野餐派對」，各安排音樂會及野餐料理活動。

「閱讀角創意競賽」有30組作品參加角逐，經評選5組入選，「恐龍寶貝」是台灣、加拿大混血的自學高一生郭于萍，與父母親、鐵製藝術家聯合創作，打造恐龍讀書角；「慢閱美」及「Cozy Little Corner」，都是僑泰中學的學生創作；「樹下的野餐趴」則是國資圖志工的摺紙藝術作品；「轉角遇到南法紫色風」，是中平國中師生結合藝術、園藝治療的創作。

參賽者郭于萍說，她與哥哥從小就喜歡恐龍，曾在房間布置過恐龍閱讀角落，爺爺奶奶也常讀繪本給他們聽，很感謝父母重視她的想法，從事木雕創造的爸爸與藝術家朋友支持，實現她與哥哥的幼時夢想，也很高興能與大眾分享讀書的樂趣。

國資圖表示，「閱讀角創意競賽」入選作品成品，除邀請專業評審頻分外，並在11月17日至11月30日開放讀者前來體驗票選；12月5日也邀請民眾帶著書籍、餐點及野餐布置到場，共同打造草地上的野餐書房。

(中時 )