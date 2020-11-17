《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫與女主角鄭多彬合照。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫與女主角鄭多彬合照。（圖／愛奇藝海外站提供）

韓劇《Live on青春放送》17日舉辦線上記者會，由今年熱門校園劇《無意間發現的一天》導演金尚葉執導，編劇方友靜執筆，NUEST黃旼炫搭檔童星出身的美少女鄭多彬，黃旼炫首度出演電視劇男主角，飾演完美主義的高中放送部部長高恩澤。

NUEST黃旼炫透漏自己心情相當複雜，緊張、認為自己很多地方做不好相當可惜。黃旼炫被記者問到跟NUEST團體表演時有什麼不同，他表示「在舞台上表演只要三分鐘，但戲劇是跟角色長達拍攝期三個月的時間」更珍惜的說這是他一直想要演得角色類型，所以很滿足，對他來說是「令人難忘的作品」。

女主角鄭多彬在今年的作品《人性課外課》演出不良少女反差演技令人眼睛一亮，這次在《Live on青春放送》飾演為了尋找想要暴露自己過去的匿名狙擊手，而進入學校放送部追查真相的校園SNS明星，雖跟《人性課外課》一樣都是高中生，鄭多彬表示兩部角色除了年紀設定一樣，其他都不相同，《Live on青春放送》裡面的他更自我、帶刺許多。被記者問及童星出身的她，是否在現實學校中也會備受注目，她笑說「第一學期同學們會感到好奇，但久了就會忘記，等到看到電視才會想起我原來是演員」。

除了男女主角之外，《Live on青春放送》也有許多熟面孔，其中女演員部分有在《天氣好的話，我會去找你》的楊惠智飾演鄭多彬反目的舊友及前女團MOMOLAND成員妍雨；男演員則有《他人即地獄》的盧鍾賢與參加過《PRODUCE X 101》男團VICTON的崔秉燦新血加持，加上劇中以「萬人的初戀」登場的黃旼炫，將掀起一陣校園美男旋風。帥哥加美女的組合也被韓國網友譽為「歷代級選角」。愛奇藝海外版自11/18日起每週三早上10點獨家播出。

《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女主角鄭多彬。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，女主角鄭多彬。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》黃旼炫飾演完美主義的放送部長。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》黃旼炫飾演完美主義的放送部長。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》鄭多彬飾演網紅高中生。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》鄭多彬飾演網紅高中生。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，男演員盧鍾賢。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，男演員盧鍾賢。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女演員妍雨。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，女演員妍雨。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，男演員崔秉燦。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，男演員崔秉燦。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女演員楊惠智。（圖／愛奇藝海外站提供）
《Live on青春放送》記者會，女演員楊惠智。（圖／愛奇藝海外站提供）

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(中時新聞網)

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