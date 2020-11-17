《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫與女主角鄭多彬合照。（圖／愛奇藝海外站提供）

韓劇《Live on青春放送》17日舉辦線上記者會，由今年熱門校園劇《無意間發現的一天》導演金尚葉執導，編劇方友靜執筆，NUEST黃旼炫搭檔童星出身的美少女鄭多彬，黃旼炫首度出演電視劇男主角，飾演完美主義的高中放送部部長高恩澤。

NUEST黃旼炫透漏自己心情相當複雜，緊張、認為自己很多地方做不好相當可惜。黃旼炫被記者問到跟NUEST團體表演時有什麼不同，他表示「在舞台上表演只要三分鐘，但戲劇是跟角色長達拍攝期三個月的時間」更珍惜的說這是他一直想要演得角色類型，所以很滿足，對他來說是「令人難忘的作品」。

女主角鄭多彬在今年的作品《人性課外課》演出不良少女反差演技令人眼睛一亮，這次在《Live on青春放送》飾演為了尋找想要暴露自己過去的匿名狙擊手，而進入學校放送部追查真相的校園SNS明星，雖跟《人性課外課》一樣都是高中生，鄭多彬表示兩部角色除了年紀設定一樣，其他都不相同，《Live on青春放送》裡面的他更自我、帶刺許多。被記者問及童星出身的她，是否在現實學校中也會備受注目，她笑說「第一學期同學們會感到好奇，但久了就會忘記，等到看到電視才會想起我原來是演員」。

除了男女主角之外，《Live on青春放送》也有許多熟面孔，其中女演員部分有在《天氣好的話，我會去找你》的楊惠智飾演鄭多彬反目的舊友及前女團MOMOLAND成員妍雨；男演員則有《他人即地獄》的盧鍾賢與參加過《PRODUCE X 101》男團VICTON的崔秉燦新血加持，加上劇中以「萬人的初戀」登場的黃旼炫，將掀起一陣校園美男旋風。帥哥加美女的組合也被韓國網友譽為「歷代級選角」。愛奇藝海外版自11/18日起每週三早上10點獨家播出。

《Live on青春放送》記者會，男主角黃旼炫。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女主角鄭多彬。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》黃旼炫飾演完美主義的放送部長。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》鄭多彬飾演網紅高中生。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，男演員盧鍾賢。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女演員妍雨。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，男演員崔秉燦。（圖／愛奇藝海外站提供）

《Live on青春放送》記者會，女演員楊惠智。（圖／愛奇藝海外站提供）

(中時新聞網)