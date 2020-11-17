台北市副市長蔡炳坤（左六）17日也親自到場祝賀，並頒發感謝狀感謝青山宮捐贈救護車。（游念育攝）

「艋舺青山王祭」將在12月4日展開，今年擴大舉辦祭典，除了遶境活動，更結合藝文展演，由中華文化總會舉辦「2020萬華大鬧熱」活動，結合音樂、市集等活動，共為期1個月。在165年前的農曆10月03日，也是青山宮破土興建的日子，17日正逢建宮165周年，廟方舉辦「青山王千秋祭典開鑼儀式暨靈安尊王1號救護車捐贈典禮」。

每年農曆10月22日的「正日」遶境是祭典重頭戲，今年正逢165周年，廟方特別親自恭請北港媽祖北上艋舺，並依古禮接駕，兩位神尊上次見面是在85年前，當時還是日本統治時期，廟方盼今年能再現當年鼎盛人潮，還特別邀請白沙屯拱天宮、四湖參天宮、淡水清水巖祖師廟等宮廟，舉辦祭典繞境祈福，勘稱「萬華青山王祭」的一大亮點。

台北市副市長蔡炳坤17日也親自到場祝賀，並頒發感謝狀感謝青山宮捐贈救護車，蔡炳坤指出，「青山王暗訪夜巡，是台北的一大特色，可以感受到近年將很多文化元素做結合，接下來也萬華有一連串的活動，將延續到3月份，一定會把觀光客帶進來。」

艋舺青山宮發言人郭懿堅說，當年媽祖信眾綿延百公里長、萬人空巷；郭表示，青山宮計畫在今年重現「北港大媽赴會艋舺」。

艋舺青山宮顧問張杏源指出，3年前開始改變活動的模式，因過去的主委是里長，在管理層面以傳統為主，這幾年也比較開大門，讓有心關心宗教傳統的民眾加入；中華文化總會副祕書長李厚慶表示，台灣各地的宮廟也越來越多年輕的面孔，讓年輕人有機會看到世界各地的宗教。

(中時 )