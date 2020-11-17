北市2015、2016年，連續發生文化國小劉小妹割喉案、內湖小燈泡無故冤殺案，社會安全網亮起紅燈，市長柯文哲宣示公布「性侵地圖」，讓性侵犯無所遁形，但議員耿葳17日總質詢指出，性侵地圖已變成「婦幼警示地點」，且與派出所的資訊兜不起來，網頁還打不開，5年來每年被性猥褻及性侵害共達400人。市警局竟答「沒做性侵地圖」。

耿葳表示，她從警政署調閱 2015 年至今的性猥褻跟性侵害案件統計，顯示北市這幾年的發生案件及受害人數不減反升，每年甚至都高達近400人，根據勵馨基金指出，性侵害在犯罪學上的犯罪黑數，約為成案件數的7至10倍以上，若以這樣推算，北市每年遭受性猥褻加上性侵害的人數恐怕上看8000人以上。

耿葳說，其中北市「狼跡」最多又以台北車站及捷運站的發生率最高，台北捷運公司也坦言，捷運站內以手扶梯上，最易發生性騷擾或性猥褻案件，而柯2015年聲稱公布「性侵地圖」嚇阻犯罪，但如今打開地圖來看，發現只有花博與北車2個是性侵熱點，且連結失靈，用手機上網都無法打開，竟要請警方提供連結才能。

「不是智慧城市嗎？根本智障系統！」耿葳痛批，柯應深深檢討，市府必須重視車站及捷運內的性侵害防治案件，她舉出日本警視廳2016年就已開發的「癡漢防止APP」，還有民間開發的「癡漢地圖 APP」，有效遏止犯罪，市府應以他山之石為參考。

柯直言，現在社會安全指數還是有8分以上，但公開地圖確實會減少犯罪。市警局長陳嘉昌則說「沒做性侵地圖」，但強調北市性侵案在六都排第三多，分局與派出所只有做「犯罪熱點地圖」，地圖是資訊局所做，地圖網站要用電腦才打得開，會再與資訊局協調。

副市長蔡炳坤則說，因社會愈來愈零容忍，的確有增加趨勢，但數字上升並非壞事，是大家有意識都會主動報案，有效遏止性騷擾。

(中時 )