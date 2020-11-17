首家外商公司申請專營電支，金管會准了！金管會銀行局副局長林志吉17日宣布，「蝦皮支付公司」在2019年年日均總餘額已達31億元、達法定成立電支機構標準，已在2020年11月13日核准其申請專營電支機構業務，由於蝦皮目前資本額僅500萬元，未來新加坡母公司SEAMONEY（PAYMENT）需增資到5億元，最晚2021年中前要增資完成。

林志吉指出，蝦皮母公司為新加坡公司SEAMONEY（PAYMENT）100％持有，最上層母公司為紐約證交所掛牌的Sea Limited，股東雖含陸資騰訊，但換算過後，騰訊創辦人馬化騰持有蝦皮支付母公司約2％，符合現行規定。

林志吉表示，蝦皮支付公司原為愛貝股份有限公司，2020年6月9日已改名為蝦皮支付公司，目前屬經濟部所主管的第三方支付服務業，因2019年經營「代理收付實質交易款項業務」所保管代理收付款項總餘額逾電支條例的規定「保管代理收付款項總餘額逾1年日平均餘額10億元」，蝦皮支付在2019年年日均總餘額已達31億元，故需依規定檢具相關申請書件，向金管會申請專營電支機構業務許可。

林志吉指出，蝦皮目前會員數已達百萬戶，目前已有購物APP，未來的支付服務會在嵌入網購。金管會經洽央行意見後，審核通過該公司申請案，蝦皮支付公司未來得經營的業務項目包括「代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電支帳戶間款項移轉」。

金管會指出，目前我國已有5家專營電支機構、23家兼營電支機構（含銀行、郵局、電票發行機構）。

林志吉表示，蝦皮目前資本額只有500萬元，未來要增資到5億元，目前新加坡母公司已向投審會申請匯入4億9,500萬元，最晚在2021年中前要增資完畢。

(工商 )