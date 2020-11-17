犇微風信義館位於微風信義百貨4樓，聚集國際美食餐廳的「名廚坊」，開幕至今連年屢創佳績，穩站樓冠。今年冬天特別與熊本及北海道和牛牧場合作，以及全台最大活海鮮供應商配合每日直送，推出無菜單Omakase鐵板燒套餐NT2,680起，提供最高品質日本A5和牛、龍蝦及鮮活鮑魚等進口頂級食材，一次體驗14道私房菜色，犇鐵板燒安和本館同步推出！

「5J伊比利Bellota火腿」堅持選用100%純種伊比利豬，全天然放牧且食用橡樹子的黑蹄豬（Pata Negra），製程長達36個月，造就帶有瑰麗油花略透光的誘人火腿。搭配台灣美濃產地直送的木瓜及芝麻葉一起食用，襯托出5J伊比利火腿的甜潤，更帶有微微的堅果香氣。

5J伊比利Bellota火腿。（圖／邱映慈攝影）

「和牛A5魚子月見Pasta」使用的和牛是熊本縣頂級品牌「和王」，經過精心挑選的飼料飼養28個月以上，並獲得A5 BMS-9以上等級認證，油花均勻細緻，每年國際市場只供應800頭，其中台灣佔30%，犇搶下台灣供應量的四分之一。低溫熟成18天的方式，保存肉質嫩而多汁。搭配主廚特製Pasta，鮮嫩的口感，令人唇齒留香。

和牛A5魚子月見Pasta。（圖／邱映慈攝影）

「法國布列塔尼藍龍蝦」產自法國布列塔尼海域，平均200萬隻龍蝦中才有1隻，極其稀有且肉質鮮甜厚實。使用價值50萬元的德國RATIONAL蒸烤箱，將大量新鮮大明蝦頭及藍龍蝦頭香烤後，放入烏骨雞雞湯底，加入蔬果、香料及白蘭地，慢熬48小時的Bisque，萃取濃縮精華，將布列塔尼藍龍蝦最鮮甜豐腴的滋味發揮得淋漓盡致。

法國布列塔尼藍龍蝦。（圖／邱映慈攝影）

「ROUGIÉ BLACK鴨肝現刨當季新鮮松露」選用法國知名品牌路其（Rougie）黑牌最高等級鴨肝，此品質僅占市場供應量的20%。色澤純淨，主張飼育及增肥過程在尊重動物福祉的情況下進行，不含激素或抗生素。厚切2cm的鴨肝經鐵板嫩煎雙面上色，刨上法國當季新鮮黑松露，奢華美味入口即化。

ROUGIÉ BLACK鴨肝現刨當季新鮮松露。（圖／邱映慈攝影）

「Prime 老饕肋眼眉牛排」選用美國農業部USDA評定PRIME等級牛肉，占全美國牛肉不到2％，使用牛肋眼上方眉狀的精華部位，平均每頭牛只能取得不到2%，數量極為稀少，其大理石油脂花紋分布均勻，犇特別以低溫熟成18天的方式，保存肉質嫩而多汁。

Prime老饕肋眼眉牛排。（圖／邱映慈攝影）

(中時新聞網)