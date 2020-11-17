嘉義縣議員詹琬蓁指出，兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」共3座遊具使用率低，且已有部分毀損。（詹琬蓁提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁指出，兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」共3座遊具使用率低，且已有部分毀損。（詹琬蓁提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁指出，兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」共3座遊具使用率低，且已有部分毀損。（詹琬蓁提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁指出，兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」共3座遊具使用率低，且已有部分毀損。（詹琬蓁提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣幅員廣大，縣府花大錢蓋公園使用率卻不高，縣議員詹琬蓁17日上午質詢時就指出，縣府附近的235新樂園兒童公園，花900多萬元買了3座大型遊具後，使用率低如今器材都毀損，現在又要花5000多萬元整建2座公園，建議縣府在各社區設小型公園，讓需要的民眾使用。

詹琬蓁指出，2016年時文觀局在嘉義長庚醫院旁的兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」3座遊具，花費900多萬元，不僅使用率低，目前器材已有諸多毀損。詹琬蓁舉例，嘉義市近來開幕的番仔溝公園，位於垂楊大橋下，經費僅450萬元，但遊具新穎且有遮陰，吸引大批民眾使用，詹質疑，縣府花那麼多錢，做出來的東西卻沒人用。

詹琬蓁指出，嘉縣縣政特區已有很多公園，縣府卻還要花錢在整建附近的公園，反觀鹿草鄉一個公園都沒有，建議縣府應在各地設立小型公園，讓民眾能就近使用。

翁章梁表示，「公園要跟人發生關係」，因此縣府在評估時「使用率」是重點，會花經費在使用率高的公園整建上，但目前都仍在盤點、評估中。建設處長郭良江則說，建設處進行公園全面盤點，名年預計增加5000多萬元經費，目前以朴子公園、長庚中央公園及民雄早安公園為優先。

(中時 )