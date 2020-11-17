近期大陸華晨汽車、永城煤電多家企業發生債券違約，市場對債券信用風險的擔憂，成為驚擾債市與相關上市公司股價的利空因素。對此，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日在11月例行新聞發佈會指出，下一步在應對債務風險與違約處置，將重點在加強監管、強化協同、提早抓小等3方面加大工作力道。

根據《中國證券報》報導，近日大陸出現債券爆雷潮，11月10日10億元（人民幣，下同）「20永煤SCP003」發生實質性違約後，16日華晨汽車集團控股也公告構成債務違約金額合計65億元，並已被申請破產重整。

因此，孟瑋表示將加大3方面因應的工作力道。第一是加強監管，發揮地方的屬地管理優勢，通過專案篩查、風險排查、監督檢查，做好區域內企業債券監管工作、化解風險。

第二則是強化協同。加強公司信用類債券管理部門間的溝通協調，加強資訊揭露、統一執法，完善制度建設。第三是抓早抓小。建立早識別、早預警、早發現、早處置的風險防控工作體系。

(旺報 )