目前大陸上市銀行整體估值水準處於歷史低位，逾7成上市銀行股「破淨」，從11月以來隨著股價的低迷，包括蘇州銀行、南京銀行、長沙銀行在內的多家銀行先後發佈了增持自家股份的相關公告。值得注意的是，上述銀行公告披露的增持主體均為銀行董事或高級管理人員。

根據《證券日報》引述光大證券銀行業首席分析師王一峰指出，銀行董事、高管的增持將給市場傳遞出信心，對於穩定銀行股價也起到一定積極作用。

據大陸各家銀行的規定，在穩股價方案中，企業可採取的具體措施包括發行人回購公司股票，控股股東、公司董事、高級管理人員增持公司股票等。值得注意的是，上述銀行增持均全部為董事、高管增持。

西南財經大學金融學院數字經濟研究中心主任陳文表示，相較於銀行股東的增持，董事及高管增持額度多設定為年薪的一定比例。照此計算，上述人員增持股份的數量較少，但更多的是表明一種態度。

(旺報 )