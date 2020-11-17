艾華股票 自11/18起預收款券 18:302020/11/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心17日表示，艾華股票（6204）自11月18日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 艾華股票因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月18日起10個營業日（到12月1日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。 (工商 ) #艾華 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #委託 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PNC拓版圖 躍居美第5大銀行 04:102020/11/17 全球財經 元大硬5G ETF 投資人報酬率上看20％ 17:102020/11/17 財經 上洋產業興櫃轉上櫃 預計12月下旬掛牌交易 17:002020/11/17 財經 《店頭市場》和進17日起預收款券 25分鐘撮合一次 08:182020/11/17 財經 配合抗旱 台南河樂廣場18日起暫停戲水 12:172020/11/17 寶島 民代告發 東洋疑涉內線交易 04:102020/11/17 財經焦點 永豐金證權證交易抽現金 04:102020/11/17 證券．權證 大江購物中心 501號聖誕市集登場 17:562020/11/17 寶島 來頡、美萌17日申請登錄興櫃股票 13:432020/11/17 財經 急單衝刺 封測廠Q3營收飆升 04:102020/11/17 產業．科技 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台積電500被沒收 危險？專家爆關鍵價不可殺破 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 逸達前列腺癌新劑型新藥 1.23億美元授權金賽藥業經銷中國 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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