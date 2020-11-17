證交所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至11月30日外）109年第3季財務報告後，自11月19日起，三洋紡（1472）、億麗（2443）及晟鈦（3229）列為變更交易方法、信昌化（4725）恢復交易方法、統懋（2434）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法），康友-KY（6452）則併案停止買賣。

一、變更交易方法：三洋紡、億麗及晟鈦三家公司，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，自11月19日起，列為變更交易方法。

二、恢復交易方法：信昌化之前因有同細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，其最近2期公告申報之財報淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，自11月19日起，恢復交易方法。

三、取消採行分盤集合競價交易方式，惟仍列為變更交易方法：統懋最近期公告申報財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，自11月19日起，取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法。

四、併案停止買賣：康友-KY之前因未檢送109年第2季財務報告，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司未依法令期限公告申報109年第3季財務報告，核有同細則第50條之3第1項第1款規定情事，自11月19日起，併案停止買賣。

(工商 )