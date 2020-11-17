公館鄉農會整合農產與旅遊資源推廣在地特色與文化，今年更是加強深度品牌經營，不只行銷產品，也要發揚產業的故事與文化，將推動農業跨年嘉年華，結合稻作收割與冬季作物福菜，推動紮稻草、擠福菜體驗，帶領親子回味一下古早味的傳統農事。

公館鄉為傳統客家聚落，鄉內居民有90％以上是客家人，保存客家純樸風情，因應冬季期間特色作物福菜、蘿蔔等，整合在地產業、景點與客家文化，將稻作生產之後的冬季農閒時期稻田，打造成為親子體驗的場域。

今年公館鄉農會將於新東大橋與客屬大橋間營造傳統農村意象產業文化活動，主要動線以新東大橋、沿山道119甲至客屬大橋等路邊兩旁農田毗連15公頃，種類芥菜、蘿蔔、向日葵、大波斯菊、黃波斯菊、油菜等產業、花田景觀，同時辦理紮稻草、堆稈棚等傳統農事體驗及農村地景藝術，希望透過活動傳承農事技藝，營造傳統農村景象。

古雪雲表示，傳統農村意象在6年級以後的民眾大概少見，而田地除生產農產品外，現有的場域也能為推廣文化體驗的好地方，並利用規畫親子擠福菜、紮稻草、堆稈棚，讓現代學童親近田野深入體驗農務工作，傳承產業、生活甚至飲食文化，再現傳統農村景象。

福菜、蘿蔔傳統農事活動於11月上旬稻作收割後開始啟動，公館鄉農會4日將蘿蔔於沿山道農田播種，規畫第1場農事體驗紮稈將於21日東西橋松發農機行旁稻田旁登場，12月5日福菜節則有親子擠福菜、紮稻草、堆稈棚、花田播種儀式等農事體驗，邀請親子走進農村田野，感受在地最純樸的風景與生活。

農會表示，12月5日活動規畫4個梯次，每梯次40人，每人499元( 3人團報每人450元)，可體驗紮稻稈、堆稈棚稻田技藝體驗、擠福菜DIY，並有特色伴手禮，相關活動開放民眾報名體驗，報名方式採線上報名，網址：https：／／docs.google.com／forms／d／18RF8j-ce7K4owJVndwPZSAj4eqioYzN1ljgRQ7_Kz0s／viewform？edit_requested=true

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