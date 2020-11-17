周一台積電美股ADR大漲逾6%，激勵今（17日）飆漲突破500元大關，最高攻到506元新天價，但尾盤漲幅收斂，500元硬生生遭沒收，讓投資人憂心重演7月27日創高拉回、是否不太妙？分析師提醒，大型股連續幾次跳空開，絕對不能追高，明天應該還有攻堅機會，前波高點466.5元不能跌破。

台積電股價持續飆高，今日早盤瘋狂衝上506元，但盤中賣壓大舉出籠，終場小漲1.5元，收在485.5元。外資在連續4天買超後，今逆勢操作小幅賣超1100張，三大法人累計倒貨逾2600張。

隨著台積電創高後拉回，被龐大賣壓賣下來，不少投資人憂心重演7月27日466.5元走勢，當時股價盤了3個月才突破，這次5字頭來得快又急，市場信心是否跟著動搖？散戶還能追高嗎？

摩爾投顧分析師黃世民指出，台積電今天走勢，跟7月28日很雷同，但至少收在紅盤之上還不錯，所以明天還是有機會往上攻堅，支撐點也是蠻強的，前波高點466.5元不能跌破，大型股是絕對不能追高，尤其連續幾次跳空開，更是不能追高，任何股票到500元、1000元都是一個重要關卡。

他提醒，在低點沒有買台積電的投資人，目前追高風險相對較大，雖然今天不是收在最高，但506元天價將來要突破需要一番時間掙扎，不妨以外資的買賣超，做為未來行情的觀察重點。

另有法人表示，如果追高的投資人仍可以續抱，但要耐心等待；若空手的人必須戒急用忍，在5日線約470元附近價位出手比較合適。

(中時新聞網)