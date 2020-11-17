飛官朱冠甍10月29日駕駛F5E戰機不幸墜海殉職，就在舉行公祭的同時，裝有高科技尖端配備的鑽探船「奧黛麗絲號」，也開始在台東加路蘭外海的失事熱點進行探測作業，據指出，由於飛機機體較重，被海流拖走的機率不大，還是有機會尋獲。

奧黛麗絲號16日晚間駛抵台東加路蘭海域進行探測，銓日儀企業有限公司總經理奚慎明表示，目前打撈作業是依據軍方兩個雷達的軌跡交會來做判斷，並預測最可能的熱點，由內往外擴大範圍，昨天尚未發現可疑物體。

奚慎明指出，如果天氣許可，船上30多個工作人員盡可能採24小時輪兩班方式不間斷工作，希望能盡速找到機體位置。他說，雖然加路蘭海域海流變化大，且海床底礁岩多，但理論上飛機機體較重，被海流拖走的機率不大。

奚慎明說明，奧黛莉絲號上有動態定位系統、2000米的聲納系統及3000米的多波數測聲儀，都是全世界最好的設備，若找到可疑目標物後，再用可在水下3000米工作的無人載具下去查看，相信還是有找到機體的機會。

(中時 )