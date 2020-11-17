轟動一時的南韓「N號房」性剝削犯罪事件，水源地方法院16日對主嫌之一的38歲全姓嫌犯宣判，但「加重量刑」後，卻只7年徒刑。

據《朝鮮日報》報導，檢方原本對全嫌求處3年6月徒刑，被輿論批評刑責太輕，重申請法庭辯論後，追加散佈上萬支不雅片是以營利為目的犯罪事實，上月19日終審時將求刑量度提高3倍，改向法院求處10年6個月的刑期。

水源地方法官表示，全嫌將網站伺服器架設於海外，收取廣告費用、接受贊助，甚至曾因散佈女性裸照被判處有期徒刑1年，緩刑3年，但緩刑期間又犯下更嚴重的罪行。

法官審理後認為，全嫌透過傳送連結，共享N號房超過1萬支不雅片與100件以上的兒童、青少年淫穢檔案，導致大量性剝削產物被廣泛流傳，最終將他判刑7年，120小時性暴力治療進修、10年內個資公開與告知，且不得於未成年相關機構或殘疾人福利設施就業。

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