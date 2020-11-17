由於今年中國大陸華南、華東地區水泥價格都比去年高，加上台灣市場獲利貢獻度增加，台泥（1101）今年前三季的獲利184億元，已創下同期歷史新高；台泥總經理李鐘培17日在法說會上指出，第四季是傳統旺季，對營運樂觀。至於明年，在大陸地區水泥市場需求仍看好，海外投資的葡萄牙和土耳其也持正向看待，對2021年的營運樂觀看待。

由於第四季是水泥廠當年營運最旺的一季，市場估，台泥今年全年的稅後淨利再創歷史新高的機率頗高。

李鐘培也在法說會上宣告，水泥及新種建材、廢棄物處理及能源，將是台泥未來的三大核心事業，並將持續朝國際化、多角化及穩定財務結構前進。

今年前三季獲利創新高，主要是，國內前瞻計畫之基建需求成長，以及台商回台建廠，台灣水泥市場2020年前三季需求年成長6-7％；中國大陸截至2020年第三季，固定資產投資年成長0.8％、房地產開發投資年成長5.6％，以及房地產施工面積年成長3.1％，大陸市場銷售量增加；海外市場的土耳其2020年前兩季水泥需求量年成長7％，葡萄牙2020年前三季水泥需求年成長12％，海外貢獻度增加。

李鐘培認為，2021年，是大陸十四五計畫的第一年，水泥市場供給面將持續透過錯峰生產、以及嚴禁新產能，延續供給側改革。國內前瞻計畫之基建需求成長，以及台商回台建廠持續；海外土耳其、葡萄牙水泥市場獲利可望持續成長。這些都對明年台泥的營運成長有推動。

為讓台泥營運持續成長、保持市場競爭力，李鐘培指出，三大核心事業中，水泥及新種建材事業，會持續發展國際化、加強減碳及減排措施、致力於維持穩定的獲利。對於廢棄物處理事業，會專注處理生活、工業以及危險廢棄物，協助社會處理廢棄物之餘亦可取得替代原料與燃料，減碳同時降低礦石開採與燃煤使用，達到循環經濟。

至於在能源事業上，李鐘培表示，發展風力、太陽能、台東紅葉地熱發電等再生能源，是方向。台泥企業團子公司台泥綠能及能元科技會持續發展儲能設備、智慧電網、以及電池生產。台泥綠能目前已發電裝置量為35MW、建置中裝置為49MW、計畫中裝置量為92MW。

(工商 )