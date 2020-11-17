外資回籠，台股勢不可擋，17日收盤再創新高，終場上漲41.18點上漲0.3％，收在13593.01點，指數也順利站上一萬三千點大關第七日。大盤連續三日創新高，連帶台股基金績效表現也出色，統計共有24檔基金淨值與指數同步創高，46,672位受益人荷包賺飽飽。

進一步觀察這些基金中，成立以來績效超過100％的基金包括群益中小型股、摩根台灣增長、富蘭克林華美第一富、國泰科技生化、聯博大利、台新2000高科技、富達台灣成長、凱基開創、野村e科技、德銀遠東DWS台灣旗艦、景順主流共計有11檔，其中，群益中小型股基金成立以來績效上漲519.1％表現最為出色。市場法人表示，台股先前市場處於觀望，美國大選後不確定性消除，外資回籠，明年上半年企業獲利成長仍佳，年底前後通常也有作夢行情，對盤勢看法正向。

群益投信表示，即使歐美疫情嚴峻，但政府抗疫經驗、治療法增進、及疫苗進度正面使市場擔憂心態不如先前，而全球景氣與經濟數據改善幅度雖趨緩但仍在回升軌道，大環境風向正面；台灣在貿易戰、疫情環境、新科技趨勢上均為有利位置，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，加上外資今年大幅賣超後有機會回補，台股長線行情偏多看待。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，川普提起舞弊爭議但在各州大多失敗，拜登當選應無疑慮，眾議院誰掌權待1月分曉，若兩黨分治預期拜登加稅政策將受阻，但紓困、基建、綠能等政策可望順利推廣，歐盟也預計年底擴大寬鬆，資金行情仍可期；短期歐美疫情嚴峻對景氣復甦的阻礙及選舉疑慮會使投資市場較為謹慎，不過疫苗進展看似順利，預期價值型股票跟疫情受惠股會呈現蹺蹺板，在布局上價值型與成長科技型應並進；選股策略上，電子股看好半導體、Apple供應鏈、5G、Server、軌道衛星；非電部分看好車用、鋼鐵、塑化、紡織、綠能等區塊。

(工商 )