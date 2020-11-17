「2020年台灣國際品牌價值」17日公布榜單，在國際經貿的角力升溫與疫情的無形衝擊下，台灣品牌仍展現高度韌性，在動盪的2020年搶佔先機。隨著優秀的台灣品牌持續嶄露頭角，為肯定更多具國際影響力的台灣品牌，今年榜單擴大至25名。

經濟部工業局指出，2020台灣國際品牌前25名總體價值達到103.82億美元，其中前20大品牌總價值為100.66億美元，相較去年成長5％，是自2013年後台灣品牌價值再度站上百億美元。

面對總體環境的巨幅波動，市場需求與消費行為也有很大的轉變。其中資安科技在美中貿易戰、遠距工作升溫下扮演關鍵角色，趨勢科技積極跨界布局，躍升本年度品牌價值首強。而受疫情影響，大眾對於運動健康議題日趨重視，由巨大、美利達、喬山代表的健康領域品牌表現皆大幅成長。另一方面，因應5G趨勢帶動的產業變革，加速科技領域品牌朝向專業、高效、智慧方向升級，如聯發科、研華、台達電皆延續強勁的成長動能。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價。根據今年品牌價值調查結果，Interbrand提出2020年全球品牌關鍵字「FORE」與專屬於台灣品牌關鍵字「SIGHT」，這兩個關鍵字所組成的「FORESIGHT」，意即在面對深具挑戰性的宏觀環境下，台灣企業可以自主建構具有「遠見、前瞻」的品牌思維，在未知的市場中思考如何提前布局與主動升級。

全球品牌發展四大趨勢「FORE」，分別是「F」ast，國際局勢波動及疫情衝擊下，快速調整發展策略、即時洞察消費需求的品牌才能席捲市場；「O」pportunity，危機即轉機，因應生活型態改變，加速品牌轉型跨足多元領域方能掌握先機；「R」evolution，不確定的變局中，品牌需緊跟產業趨勢進行內外部革新，嘗試開創全新格局；「E」xperience：主動掌握消費者期望，強化與品牌間的緊密連結，創造更為獨特的互動體驗。

「SIGHT」則代表各領域品牌發展關鍵議題，可以看到如食品零售領域品牌在面對今年突如其來的疫情快速改變了大眾的生活習慣，皆積極拓展跨界合作，整合資源共享（「S」haring）創造新服務。2020年是5G服務開展元年，電子科技領域品牌也正式推出5G建設與產品服務，加速推動物聯網（「I」nternet of Thing）發展，如聯發科、研華、台達電、合勤等敏銳掌握5G商機，發展智慧物聯應用共建產業生態圈。另一方面，疫情催化宅經濟商機，華碩、宏碁、微星等積極跨入創作者、高階商務等細分市場，威剛則推出符合高階電競玩家及創作者存儲需求的新一代固態硬碟。

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