陽明海運集團旗下轉投資公司高明貨櫃碼頭公司，以「高雄港洲際貨櫃中心第一期工程開發計畫」榮獲第18屆民間參與公共建設金擘獎「民間經營團隊獎-優等獎」殊榮，代表高明公司所提供之高品質公共服務成效卓著，日昨頒獎典禮由高明資深副總經理趙居業代表接受公開表揚。

2020年「第18屆民間參與公共建設金擘獎」由財政部主辦，旨在獎勵提供優質公共服務之民間機構，並透過評選表揚績優團隊，為公私合作夥伴關係運作樹立良好標竿，形成追求高品質公共服務風氣，提升促進民間參與公共建設之推動成效，而獎項評選由評選委員會書面評選、實地查核及複評會議，審核過程嚴謹。

本次獲獎的「高雄港洲際貨櫃中心第一期工程開發計畫」，係採BOT方式之促進民間參與公共建設案，由高明公司自2007年9月28日起投資興建並營運高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫之四席貨櫃碼頭與後線設施，3年半內即完成兩席碼頭及後線設施興建及營運，遠優於契約約定期限，並於7年內完成全部碼頭及後線設施興建與營運，創造盡早完成公共建設、提早提供公共服務之卓著成果，故獲頒「民間經營團隊獎-優等獎」殊榮。

高明公司為兼具科技、效率、綠能之國際級碼頭服務提供者，係高雄港少數可靠泊兩萬TEU級以上貨櫃輪之碼頭，設置可同時吊裝兩個40呎貨櫃雙起升式橋式起重機，以及遠端遙控操作的半自動化門式起重機，並結合採用字元辨識（OCR）及無線射頻（RFID）等技術之自動化管制站，裝卸效率名列前茅，讓高雄港可作為海運航線經營重要樞紐港；高明公司之營運帶動船舶碇泊、貨櫃裝卸、拖車運輸、倉儲、貨櫃維修、理貨等上下游產業人力及業務需求，也帶動周邊高雄港南星自由貿易港區及洲際貨櫃中心A5國際物流區發展，同時亦配合離岸風電國家發展政策，吸引離岸風電產業相關供應鏈廠商於周邊設立據點，活絡地方產業與經濟發展。

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