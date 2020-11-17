香港警匪電影《無間行者之生死潛行》再造香港經典臥底作品，集合香港超MAN實力派型男周柏豪、謝天華、呂良偉等人共同演出，被喻為繼《無間道》之後最讓觀眾期待的「港式臥底電影」。香港人氣小生周柏豪在電影中挑戰在警方臥底的高難度角色，還在寒流來襲，氣溫只有7度的狀況下，全身泡在海水中演出受虐戲碼，即便他擁有救生員執照，還是覺得拍起來很緊張，「因為當時真的太冷了，又要一直被壓進水中，很怕自己會失溫啊！」

《無間行者之生死潛行》今天公佈電影預告，可以見到電影充滿港式警匪片風格，飛車追逐、刺激槍戰及臥底心戰場面，更集合香港超MAN的型男卡司。主角之一的周柏豪近年在香港人氣極高，影歌雙棲，他覺得在電影中的演出臥底角色，挑戰十足。

一場面對未婚妻被謀殺的戲，是他在電影中心境轉折的重頭戲，他說：「導演告訴我這是一場很重要的戲，要我盡全力準備好。」所以在開拍之前，導演特別要求現場完全安靜，禁止工作人員說話，讓周柏豪在一旁全心準備，覺得可以演出時就舉手，全劇組就立刻進行拍攝。周柏豪透露曾經面對過疼愛的寵物過世，自己完全無能為力的感受，他移轉了這樣的心境到角色上，跪在未婚妻的屍體旁，哭到聲嘶力竭，扮演他未婚妻的連詩雅都嚇了一跳，讓她覺得很震撼：「他在我耳邊慘叫，很大聲，非常心痛的感受。」

周柏豪表示除了詮飾角色內心轉折，讓他下了不少功夫，另外，這也是他從影以來首次面對如此多的動作場面，「片中有很多爆破、飛車等動作場面，我還要在車陣中狂奔，拍下來，難免身上都有一些傷口。」而最讓他難忘的是有一場必須半夜浸在海水中受虐的戲，他說：「雖然我有游泳教練和救生員的執照，但當天氣溫只有7度，我在水中要被打，還要一直被壓到水裡溺水，拍攝時間很長，雖然身邊都有專業的救生人員在一旁，到後來我心裡也有些緊張和害怕。」他透露拍完後因低溫而得到重感冒，「當時真的太冷了，我記得那場感冒拖了很久才痊癒。」

周柏豪表示在電影中首次和呂良偉及謝天華兩位前輩合作，他表示自己看過太多他們演出的經典作品，對於能和他們合作覺得非常榮幸，「他們在現場都不會吝於教導我，如何面對鏡頭、如何走位才能更精準，讓我學到很多啊！」《無間行者之生死潛行》將於11月27日在台上映。

(中時 )