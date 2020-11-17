你知道嗎？每天有高達18.2億的用戶使用Facebook，並以數以千計的語言、方言發表數十億篇的貼文。為了讓這些貼文不會對平台用戶帶來負面傷害與影響，事實上Facebook大量運用AI來協助審查。近來Facebook在此領域有哪些新的突破與進展，帶你一起了解。

事實上Facebook審查內容的行動，從十多年前就開始。發展至今，內容審查的方法與機制，當然也跟過去有很大不同。Faecebook有多個團隊負責內容審查，而最主要仰賴內容政策(Content Policy)、社群誠信(Community Integrity)與全球營運(Global Operations)三大團隊。內容政策團隊負責制定「社群守則」說明，讓各地的用戶可以了解Facebook 允許及禁止那樣的內容與行為。社群誠信團隊負責透過科技，也就是運用AI來大規模執行社群守則。全球營運團隊則是透過人員審查執行「社群守則」，當前Facebook 在全球約擁有 15,000 名內容審查員，負責審查超過 50 種語言的內容。該團隊遍布全球 20 多個城市。

Facebook依據內容的傳播性（目前正被快速分享且可能違反社群守則的內容）、嚴重性（可能導致實際傷害的內容（如涉及自殺、自殘或兒童性剝削的內容，優先審查順序高於垃圾訊息）、違反的可能性（有跡象顯示可能與違反我們政策的內容相似的內容，會優先於從未違反政策的內容）等三大原則排序內容審查的順序。經過此三大原則的篩選排序，AI會優先進行審查判斷，其餘涉及更為複雜、難以判斷的內容，才交由全球營運團隊進行人工審查。

根據Facebook公佈的「社群守則執行報告」，在今年在 4 月至 6 月（Q2）期間，99.6% 的假帳號、99.8% 的垃圾訊息、99.5% 的暴力內容、98.5% 的恐怖主義內容、99.3% 的兒童裸露與性剝削內容以及 95% 移除的內容，都是透過科技主動偵測且移除，而非仰賴社群檢舉。

Facebook所開發的AI，大部分運用了監督式機器學習技術，透過學習大量違反、與未違反社群守則的資料，進行預先判斷。過去，Facebook的AI是依據「內容類型」與「違規類型」兩個層面來做判斷。其中一個分類器是檢查照片是否違反平台的裸露政策，另一個則是檢查是否有包含暴力內容的分類器。貼文的文字或留言則是由另一組分類器負責。但事實上，即便可能部分內容（圖片或文字）可能違反社群守則，但是事實上需要經由更全面對於圖文內容的理解，才能更準確的識別是否違反社群守則。為了對內容有更全面性的理解，Facebook 開發了Whole Post IntegrityEmbeddings（WPIE）的技術。簡單來說，這項技術會檢查貼文的完整內容，不論是圖片、影片或文字。此外，這項技術也由單一分類器同時檢查所有可能的違規情況，而非由多個不同的分類器來檢查不同的內容與違規類型。

除了WPIE，為了更完整使用者所運用的語言，Facebook 開發一種名為 XLM-R 的新技術，同時理解多種語言的文字。Facebook會先用某個語言來訓練 XLM-R 的模型，再將它直接套用到其他語言，且不需額外的訓練資料或內容樣本。這代表在面對一些較不普遍的語言（可能沒有大量的資料可以用來訓練演算法）來說，Facebook也仍舊能運用AI來協助判斷內容是否違反準則。Facebook指出，平台上的貼文來自全球 160 種以上的語言，運用XLM-R 可以讓他們在審查來自全球內容上的願景能夠更進一步。

Facebook指出，在內容審查上，雖然科技所擔任角色越來越吃重，他們仍舊仍然運用「科技＋社群檢舉＋人員審查」的方式，偵測及審查可能違反「社群守則」的內容，藉此可以避免整個內容審查系統判斷錯誤的可能性。根據Facebook公佈的資訊，在今年第一季，人們對於手審查內容進行投訴的次數為230萬次，在Q2同樣數字下滑到12.6萬。這個數據明顯下滑，也包含因為COVID-19疫情而降低提供用戶投訴機制的影響因素，但整體來說，Facebook在推進平台AI審查能力的目標上，已經又向前邁進了一步。

(科技)