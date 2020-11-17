凱羿-KY（2939）因八月間採購醫療手套等疑遭中介詐欺，17日於證交所重訊說明指出，第3季財務報告揭露醫療手套採購預付款項損失及輕質循環油採購銷售合約之或有負債，導致公司已蒙受鉅額損失新台幣6,790萬7千元（美金2,300仟元）及可能承擔鉅額違約金約新台幣10億元。

凱羿-KY指出，8月23日與中介公司簽署「俄羅斯油品買賣三方權益約定書」，並由中介公司引介合併公司簽署下列有關油品買賣合約。包括8月27日與OJSC NOVOKUIBYSHEVSK REFINERY簽署輕質循環油採購合約，合約總價4.8億美元，後因故無法履行故改與CASPIAN OIL ＆ GAS FZE於109年9月16日簽訂輕質循環油採購合約，合約總價4.75億歐元，若未履約之違約金為合約金額之2％。

另於109年9月4日與中創港豐能源石化有限公司簽署輕質循環油採購合約，合約總價5億歐元，若未履約之違約金為合約金額之2％，109年9月8日與福建泰興投資有限公司簽署輕質循環油銷售合約，合約總價5.31億歐元，若未履約之違約金為合約金額之2％；前述之買賣暨銷售合約後續因合併公司對交易對象有所疑慮而終止履行前述所有合約，合併公司將因未能履行合約而可能須賠償前述之違約金，另尚須賠償因違約所造成交易對方變更交易對象所產生時價與原合約價格之價差損失及額外產生之費用。

凱羿-KY強調，已蒐集部分有關前述契約紀載虛偽不實及相關交易文件有偽造、變造等情事之證據，並已交付予外部委任律師，依外部委任律師意見，所掌握之證據應高度可證明此中介方刻意詐欺，而無論係拒絕履行給付買賣價金，甚或進而主張撤銷相關契約，均有相當證據資料為證。

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