全球第二大傳動系統元件廠上銀科技以品牌價值5,700萬美元,榮獲2020年台灣國際品牌第24名。上銀表示,感謝HIWIN同仁一直以來為了Made in Taiwan所展現堅韌不服輸的精神,在與德國、日本等工業先進國家激烈競爭下奠定扎實的根基。

上銀集團表示,上銀科技品牌「HIWIN」意涵來自HI-TECHWINNER的縮寫,意義是「With us, you are a hi-tech winner.」,也就是希望客戶使用HIWIN的精密線性傳動零組件,可大幅提升其產品的品質、性能與附加價值,成為業界的贏家,同時自我期許為高科技贏家,帶動產業升級,提升產業國際競爭力。

上銀集團指出,上銀科技品牌發展是集團總裁卓永財在公司創立時,就決定以HIWIN自有品牌行銷全球,再交由總經理蔡惠卿推動執行,由上而下事半功倍,無縫接軌推行。耕耘品牌三十年來,蔡惠卿深刻體會「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀;智財權是永續經營的基石」,可見品牌經營的全方位,除了大家所熟知要注意的設計、製造、品質、行銷也要考量到研發創新與智慧財產等,品牌經驗對使用者而言,恰巧是由鏈條最弱的一環決定,這是品牌管理者之所以如履薄冰,戒慎恐懼之處。

上銀指出,上銀品牌發展策略有四個面向:一、從經營使命出發,實踐CSR,為品牌加分。二、持續研發創新,整合行銷機電產品、智動化設備及系統服務,開創高附加價值之產品。三、單一品牌兼容多元化產品開發與經營,以核心技術跨足醫療、能源等相關領域。四、HIWIN品牌深耕全球通路,快速反應市場需求,提供售前售後服務,以Total Solution能量,為客戶創造價值。

截至2019年底為止,上銀在全球88國申請商標權,其中80個國家已註冊,8個國家在申請中,每年投入經費約占年度營業額1%~2%,每年品牌發展投入金額約2億元。

上銀集團總裁卓永財強調:「變動最大的時候,是交棒的最好時機。」2019年6月上銀科技啟動接班計畫,由執行副總經理卓文恒接任董事長。卓文恒面對美中貿易戰與新冠肺炎疫情的巨變衝擊與全球經濟模式的挑戰,仍秉持著為人類福祉加值的信念,帶領全體同仁齊心齊力開創新局,打造具影響力的國際品牌,邁向豐碩燦爛的未來。

(工商 )