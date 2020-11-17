兩岸再度攜手共同執法！馬祖海域近期出現大量大陸籍抽砂船，兩岸上月27日共同執法候，今（17日）再度攜手。（馬祖海巡隊提供）

兩岸再度攜手共同執法！馬祖海域近期出現大量大陸籍抽砂船，兩岸上月27日共同執法候，今（17日）再度攜手，由連江艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同大陸執法船舶於各自水域執法，進行違法抽砂船取締行動，我方共驅離3艘越界陸籍貨輪，陸方則查扣1艘無船名抽砂船，目前限制水域內的抽砂船已全數淨空。

連江艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同大陸執法船舶今（17日）上午9時起於各自水域執法，進行違法抽砂船取締行動，截至下午5時，我方驅離3艘越界陸籍貨輪，陸方查扣1艘無船名抽砂船。

馬祖海巡隊表示，今（17日）共同執法為今年第2次，協同執法專案勤務重點置於南、北竿及莒光海域，結合兩岸海上大型艦艇執法能量，打擊非法陸籍「三無船舶」（無船名、無船舶證書及無船籍港）及抽砂船、運砂船。

自10月27日起，已協調艦隊分署陸續增派大型艦支援馬祖海域，並由連江艦長期進駐，近期連江艦規畫返台整補，艦隊分署立即機動調派具水砲功能的屏東艦前往接替，積極防堵大陸船舶於馬祖海域進行違法行為，務必做到滴水不漏。

馬祖海巡隊表示，自去年至今年11月17日止，登檢帶案大陸抽砂船8艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元。

未來將持續對馬祖限制水域內的違法越界陸船嚴正執法，加強南北竿及莒光周邊海域巡護勤務，並透過兩岸共打機制，結合雙方艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，做到「船拍賣、人法辦」，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

(中時 )