雲林縣二崙鄉農會推出造型可愛的古早味造型高麗菜飯。（劉秀芬攝）

台南農改場邀雲嘉南10間農會研發搭配當地食材的特色高麗菜食譜。（劉秀芬攝）

台南農改場邀雲嘉南10間農會研發搭配當地食材的特色高麗菜食譜。（劉秀芬攝）

台南農改場研發的各式泡菜。（劉秀芬攝）

根據行政院農業委員會資料，11月上旬高麗出苗量已超過600萬株紫爆燈號，預估明年1月中旬將盛產，為推廣食用高麗菜，台南區農業改良場超前部署，邀請雲嘉南區10間農會研發結合在地食材的高麗菜食譜，並發表可低溫儲藏長達3個月泡菜技術，已可開放技術移轉。

台南農改場表示，雲嘉南地區高麗菜種植面積約2815公頃，雲林面積1893公頃占67％為最多，由於國人習慣以炒食的方式烹飪高麗菜，因此邀請雲林縣四湖鄉、嘉義縣鹿草鄉、台南市善化區等農會家政班，將在地當季食材搭配高麗菜，開發10道做法簡單的食譜。

食譜有柚香豬肉捲、紅燒獅子頭、金沙米福袋、海鮮煎餅、蝦披薩，以及造型可愛的南瓜芝麻虎咬豬等，由營養師精算過熱量，標示營養成分，食譜將於網站、臉書公開，供消費者下載，在家也可以輕鬆DIY，吃出營養與美味。

農改場作物改良課17日特別推廣多種美味開胃的台式、韓式、益生菌泡菜。其中張嘉滿研發的「麻辣甘藍泡菜」及「韓式甘藍泡菜」，以高麗菜取代大白菜，不添加防腐劑、色素，運用獨有技術，可低溫冷藏長達3個月，非常適合食品加工廠技術移轉，目前也正與官田區農會開發新商品。

此外，高麗菜經脫水乾燥製成高品質的「乾燥高麗菜」，保留其營養價值，可應用於即時粥品、蔬菜米榖棒等相關產品。

(中時 )