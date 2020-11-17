我國被排除亞太15國「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）之外，行政院長蘇貞昌說「衝擊不大啦！」民進黨也指「對RCEP的出口，現在就七成金額免關稅」、「RCEP關稅是採10年以上逐步調降方式，短期內影響不大」。國民黨革實院長羅智強在臉書大酸蘇內閣「有政府，會作圖」，還出一道選擇題打臉民進黨，希望蔡總統答題。

羅智強說，蘇貞昌的慣性，有一些成績，就趕快做圖：「注意！！政府剛剛幫你做了○○○」（題外話，蘇貞昌怎麼沒有做「注意！！政府剛剛幫你買了一百碗牛肉麵」？)而對於做不到的事，蘇貞昌也是做圖：「RCEP衝擊不大啦」，大家只要相信政府相信黨，一切都會沒事的……。

他說，他先打臉民進黨的兩個話術：

一、「對RCEP的出口，現在就七成金額免關稅」。這句話要反過來看，就是過去政府為台灣爭取到免關稅的項目，出口的總金額就佔了台灣的七成！而需要關稅的產品，出口金額只佔台灣的三成。這可見關稅對台灣的出口影響，有多麼鉅大！

而這三成需要關稅的項目，未來人家是免關稅，那是不是民進黨都不需照顧這三成產業，例如石化、鋼鐵、紡織業的勞工呢？

二、「RCEP關稅是採10年以上逐步調降方式，短期內影響不大」。這樣的話說得出口，也算厚臉皮。意思是說民進黨只看這個任期的績效，不管卸任之後台灣人民的死活？

羅智強說，他再請教大家一個選擇題： RCEP生效後，未來就是同樣賣100元，RCEP會員國的商人實拿100，台商只能拿到95元，因為還有5元要拿去付關稅。大家覺得，台商會如何因應，這額外5元的關稅成本呢？

a.出走他國，減少台灣工作機會。

b.砍員工薪資，彌補關稅成本。

c.縮減研發經費，因應衝擊。

d.以上皆非，老闆自己少賺一點，不去影響勞工。

當然，也希望蔡總統，能夠給台灣人民答案。

(中時 )