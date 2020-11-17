原本預計連續27年都舉辦跨年演唱會的資深歌手陳昇，在臉書上公開口腔長腫瘤並且開刀的訊息，取消今年的演唱會，引發歌迷心疼與議論。陳昇坦言，醫生建議他至少要休養半年，但是這次生病，可能是因為「人來瘋的我，過去過度透支體力而不自知」。

陳昇表示，這次是透過健檢，才能及早發現口腔有腫瘤。衛生福利部國民健康署呼籲，由於口腔腫瘤好發於40-70歲的男性，定期做口腔黏膜檢查確認有無病變，非常重要。

甚麼是口腔黏膜檢查?

國健署指出，口腔黏膜檢查是由醫生目視或觸診口腔黏膜，看有沒有疑似病變或腫瘤的病兆，不會疼痛，也沒有副作用。

檢查結果異常該怎麼辦？

.若為陰性（即指沒有異常），請持續每2年接受1次口腔黏膜檢查。

.若為陽性，疑似癌前病變（白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）或腫瘤，應該盡快至醫院口腔顎面外科或耳鼻喉科專科醫師門診進行確認診斷，後續應遵照醫囑每3-6個月定期追蹤1次。醫師呼籲，除了定期口腔黏膜檢查，更重要的是改善生活習慣，要立即戒檳榔、戒菸與戒酒，並避免高溫或刺激性的食物。

陳昇感性地說，雖然這次因為口腔腫瘤，讓他這位全勤了26年的模範生，今年得請假一次，但是他會遵照醫囑好好休息，減少說話跟唱歌的次數，他期待休養過後，就能以最好的狀態，再與歌迷見面同歡。

(中時新聞網)