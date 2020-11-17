中市警局霧峰分局日前到亞洲大學舉辦「外籍生校園安全座談會」，向外籍生宣導校園安全，並全程英文解說。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

馬來西亞籍女學生遇害事件，影響國際對台灣治安的觀感，中市警局霧峰分局日前特到亞洲大學舉辦「外籍生校園安全座談會」，與外籍生意見交流並宣導校園安全、人身安全觀念，由分局長陳家銘親自主持座談，現場還全程英語同步翻譯，宣導防制性侵害、性騷擾、防詐騙等主題，獲得外籍生一至好評。

霧峰分局已在11月12日，至修平科大進行反毒防詐等相關犯罪預防宣導，這次特別針對外籍學生較多的亞洲大學，進行防制性侵害、性騷擾、防詐騙等主題宣導，由曾留學澳洲的交通組巡官鄧子震以全英語直接與在場外籍生交流，獲得外籍生一片好評。

霧峰分局長陳家銘表示，校園周邊安全一直是警方安全維護的重點，為保護學生免於被害，除強化與學校間聯繫網絡，並增加巡簽密度，提高見警率，遏止不法情事發生，近日也透過平時建立的聯繫通報及安全檢測機制，協助校方逐一檢視校園周邊照明設備、監視系統及調整鏡頭角度，避免出現視線死角。

霧峰分局指出，也針對轄內各學校周遭，繪製治安斑點圖、建立安心走廊商家清冊，使莘莘學子能安心的上學，也將持續和各級學校，共同建立良善的校園安全環境。

(中時 )