由Wings For Life 脊髓損傷研究基金會主辦的Wings For Life全球路跑,是一場沒有終點、與全球零時差同步開跑的年度國際公益路跑賽事,新一屆賽事定於2021年5月9日起跑,即日起開放線上報名,報名費用將用於脊髓損傷研究,前1萬名可獲Wings For Life World Run官方T恤。

Wings For Life全球路跑賽制獨特,沒有設終點線,只有一台名為「終結者」的大會車作為移動終點線,2020年的世界冠軍花費4小時又12分鐘、跑了69.92公里才被終結者號追上,由於新冠肺炎疫情尚未受到控制,2021年Wings For Life參賽者利用手機下載「Wings for Life World Run」的APP,就能選擇App Run在自己的賽道,不論人在世界的哪個角落都可以獨自參賽,和全球跑者零時差起跑,享受一場全球連線的路跑。

Red Bull運動員林書緯參加過Wings For Life路跑活動。(大會提供)

從2014年以來,Wing For Life已經累積達69萬9105位跑者參與,總距離737萬8113.6公里,募得2923萬歐元(約8.5億台幣),去年Wings For Life台灣場成功吸引將近300人報名參賽,包含Red Bull運動員林書緯、歷屆台灣賽道男子冠軍李智群、女子冠軍陳雅芬和簡培宇, BMX選手鄭喬鴻等,都堅持持續參賽2021 Wings For Life App Run,一起為不能跑的人而跑。

大會表示,2021年賽事虛擬的終結者號依然會在所有選手起跑30分鐘後開始追趕,只要最後一名跑者被終結者號追上則比賽結束,跑者名字也會出現在全球的成績表上,除「App Run」的線上虛擬路跑方式,大會也將依據屆時公共衛生安全情勢,最晚於明年2月評估是否有機會規劃全球12場實體路跑。

(中時 )