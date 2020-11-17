證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不包括金融控股公司14家及康友-KY）109年第三季財務報告分別計853家及76家，已於11月16日完成公告申報。經統計，上述全體上市公司前三季營收21.56兆元，較108年前三季衰退減幅2.13％；前三季總稅前淨利1.644兆元，年增幅10.05％。

本國上市公司109年前三季營收20.96兆元，較108年前三季衰退4,562億元，減幅2.13％；109年前三季稅前淨利1.59兆元，較108年前三季成長1,535億元，增幅10.66%。第一上市公司109年前三季營收5,971億元，較108年前三季衰退134億元，減幅2.19％；109年前三季稅前淨利517億元，較108年前三季衰退33億元，減幅6％。

證交所分析，獲利成長產業主要為半導體業、電腦及周邊設備業暨電子零組件業。其中，半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。電腦及周邊設備業因疫情居家辦公趨勢，刺激筆電及伺服器出貨需求，帶動獲利成長。電子零組件業則因5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦，使獲利提升。

獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及其他電子業。塑膠工業及油電燃氣業除受油價下跌縮小產品利差外，另因疫情影響使終端需求減弱，致獲利衰退。其他電子業則因消費性產品出貨延遲，使獲利不如預期。

(工商 )