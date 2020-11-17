櫃買中心17日表示，統計已申報的777家上櫃公司前3季營收1兆6,239億元，較去年同期增加47億元，年增幅0.29％，相較於上半年累計營收年減1.72％，累計前三季營收年變動率已由衰退轉成長；前3季稅前淨利1,612億元，較去年同期增加130億元及增幅8.74％，整體獲利表現出色，鈊象及譜瑞-KY等20家上櫃公司前三季每股稅後盈餘（EPS）高於10元。

櫃買中心分析指出，獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加帶動獲利成長；生技醫療業因部分公司採用權益法之關聯企業損益份額及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加而挹注獲利；其他電子業則因疫情帶動相關產品需求成長。

獲利衰退金額較大之產業主要為光電業、觀光事業及鋼鐵工業，經分析光電業及鋼鐵工業係因部分公司去年有認列處分不動產利益；觀光事業則受疫情衝擊，市場旅遊需求減少導致整體產業獲利衰退。

統計鈊象及譜瑞-KY等20家上櫃公司前三季EPS超過10元，55家介於5元到10元，146家介於2元到5元，整體有540家上櫃公司呈現獲利業績，接近已公告申報上櫃公司的7成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得多加關注。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，有提供上櫃公司EPS排名資訊，可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw／上櫃興櫃公司／上櫃興櫃公司資訊／上櫃興櫃公司財務排名／EPS排名）。另亦可查詢公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

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