久陽螺絲Q3稅後淨利小賺0.14億 18:592020/11/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鋼集團旗下螺絲大廠久陽（5011）第三季稅後淨利為0.14億元，每股稅後淨利為0.35元，累計前三季稅後淨損0.45億，每股稅後淨損1.14元。 (工商 ) #久陽 #稅後淨利 #稅後淨損 #螺絲 #台鋼集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國壽超驚奇 賣股債海賺千億 04:102020/11/17 財經要聞 5G換機潮助攻 鉅橡業績轉佳 04:102020/11/17 證券．權證 南電、國巨 法人大加碼 獲利連三季成長 04:102020/11/17 產業特刊 熱門股－光罩 營收創高強攻漲停 04:102020/11/17 證券．權證 三率三升 15檔悍將領頭衝 04:102020/11/17 產業特刊 檢測需求強 閎康營運旺到明年 04:102020/11/17 證券．權證 科嘉吃蘋果 Q4樂觀展望 04:102020/11/17 證券．權證 東元前三季獲利報喜 今日法說會股價不給力 09:592020/11/17 財經 遠端商機續熱 致新全年拚賺逾一股本 04:102020/11/17 證券．權證 《類股》鋼市回溫 聚亨、官田鋼Q3轉盈 13:242020/11/17 財經 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台積電500被沒收 危險？專家爆關鍵價不可殺破 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 逸達前列腺癌新劑型新藥 1.23億美元授權金賽藥業經銷中國 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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